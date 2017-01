Pascal posposa el debat de la successió de Puigdemont

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, afirma que ara no és moment d'obrir el debat sobre la successió de Carles Puigdemont com a candidat a les properes eleccions catalanes perquè la prioritat és "fonamentar les estructures del partit" i "ampliar la base" perquè guanyi el 'sí' al referèndum, una votació que s'ha mostrat convençuda que es farà aquest 2017. Per tant, Pascal ha insistit que dels possibles candidats se'n parlarà "quan toqui, quan hi hagi una escenari electoral immediat" i la persona que encapçali la llista s'escollirà entre tots els associats. D'altra banda, la coordinadora general del PDeCAT també s'ha referit a les declaracions del coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, que assegurava aquest divendres que l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no presentar-se com a cap de llista en les properes eleccions "afegeix més inestabilitat a la situació política a Catalunya". Segons Pascal, "Albiol i el govern del PP ja ens té acostumats a intentar buscar elements que facin trontollar el procés però s'equivoquen quan pensen que el procés va d'una persona". "Tot allò que siguin provocacions o intoxicacions per fer veure que aquest és un procés fràgil les anirem desfent" , ha reblat.

La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, i el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, han participat aquest dissabte a 'L'esmorzar de l´associat' del Partit Demòcrata de Lleida, al Pavelló Poliesportiu Municipal de Juneda (Garrigues), amb unes 300 persones.