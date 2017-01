Troben fotos de contingut sexual de la Nadia Nera a l'ordinador dels seus pares

Els Mossos d'Esquadra han localitzat fotografies de contingut sexual de la nena Nadia Nerea en el material informàtic que han analitzat dels seus pares, que han perdut la custòdia de la seva filla acusats d'estafar amb els donatius per tractar la menor de la malaltia rara que asseguraven que patia.

Segons fonts de la investigació, en l'anàlisi del material informàtic intervingut en els registres del domicili i d'un comerç propietat de la parella, els Mossos d'Esquadra han localitzat diverses imatges de contingut sexual de la menor. Els Mossos d'Esquadra han alertat ja d'aquesta troballa al titular del jutjat d'instrucció número 1 de La Seu d'Urgell, que manté a la presó al pare, Fernando Blanco, i en llibertat amb càrrecs la mare, Marga Garau.

En el registre al domicili de la família a Fígols i Organyà, els Mossos van trobar dimecres passat dia 7 de desembre 1.845 euros en efectiu, 32 rellotges de gamma alta valorats en 50.000 euros, una estilogràfica, un ordinador, tres tauletes electròniques i tres telèfons mòbils, tots de gamma alta, així com marihuana.

Segons el jutge, els pares de Nadia, de la qual s'investiga si realment patia una malaltia rara, van gastar en fins particulars aliens al tractament de la menor almenys 600.000 dels 918.000 euros que van recaptar en donatius per a la nena des de l'any 2008.

El jutge ha ordenat als últims dies diverses diligències per comprovar la veracitat de totes les dades que els pares de Nadia han fet públics sobre la nena, entre ells que pateix una tricotiodistròfia des del seu naixement, pel que ha sol·licitat al Registre Civil de Palma de Mallorca, on va néixer la nena, el certificat original del seu naixement, així com l'informe del facultatiu que va assistir el part.

El magistrat acusa els pares de Nadia Nera de perjudicar la nena, que ara té onze anys, amb mètodes que ratllen la mendicitat, per no proporcionar-li el tractament mèdic adequat, si realment està malalta, o per mediatitzar-la de forma "insostenible", per aconseguir amb la compassió que la beneficència costegés el seu "alt nivell" de vida.

Els pares de Nadia, que havien popularitzat la seva filla amb freqüents aparicions en els mitjans per demanar fons per al seu tractament, van ser detinguts el passat 7 de desembre pels Mossos d'Esquadra quan, segons el jutge, estaven planejant fugir d'Espanya.