Ordenen l'ingrés a la presó de 5 exdirectius de Novacaixagalicia

L'Audiència Nacional va ordenar l'ingrés a la presó dels cinc exdirectius de Novacaixagalicia Banco condemnats a dos anys de presó per les prejubilacions milionàries que es van concedir a ells mateixos abans d'abandonar l'entitat bancària, que van ascendir a 14 milions d'euros.

La secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional va denegar la suspensió de la condemna, una vegada confirmada pel Tribunal Suprem el mes de setembre passat, de manera que va acordar el primer ingrés a presó per complir condemna d'antics responsables d'una caixa d'estalvis.

L'Audiència Nacional va valorar la gravetat dels fets i que el mateix Tribunal Suprem, en la sentència de setembre, considerés benèvola la pena de dos anys imposada als exdirectius José Luis Pego, Gregorio Gorriarán i Óscar Rodríguez Estrada, així com a l'expresident de Caixanova Julio Fernández Gayoso i l'assessor jurídic Ricardo Pradas.

A més, per acordar l'ingrés a la presó l'Audiència Nacional va tenir en compte també que els condemnats no han tornat els diners que es van fixar en sentència i que tenen encara causes pendents amb la justícia.

Per al Suprem, la pena de dos anys de presó resultava «desproporcionada», no pel seu excés a l'alça com al·legaven les defenses sinó «per la seva exigüitat des de la perspectiva de la gravetat de les conductes a què s'ha fet referència». I és que les prejubilacions, que ells mateixos van decidir, es van aprovar en plena crisi econòmica i en el si d'un grup que va rebre més de 9.000 milions d'euros en ajudes públiques i va costar al contribuent més de 8.000 milions.