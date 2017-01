La CUP preveu recaptar 500 milions més amb la seva reforma impositiva

La CUP va registrar ahir les esmenes a la llei de mesures fiscals i financeres i calcula que es disposaria d'uns 500 milions d'euros més als comptes del 2017 si s'apliqués la reforma que plantegen per a l'IRPF, per a l'impost de Patrimoni i per al de Successions. Els diputats de la CUP Eulàlia Reguant i Benet Salellas també van posar sobre la taula vuit impostos nous en fiscalitat ambiental, a banda de mesures contra la corrupció. En total, van presentar 40 esmenes al text del projecte de llei de pressupostos i 70 més a la de mesures fiscals. També van proposar a JxS un centenar de canvis més de reassignació pressupostària cap a polítiques socials que la CUP ja va xifrar al desembre en 700 milions.

Sobre l'IRPF, la CUP planteja augmentar introduir nous trams per a rendes superiors a 60.000 euros. Així, volen conservar el 21,5% per a les rendes d'entre 53.400 i 60.000. A partir d'aquí introdueixen un tram fins als 90.000 amb un tipus del 22,50% mentre que de 90.000 a 120.000 euros el tipus seria del 23,50%; de 120.000 a 175.000 es gravaria el 24,50% i en endavant es quedaria al 25,50%.

En clau de Patrimoni, fixen el topall exempt als 450.000 euros, més baix que l'actual. Els càlculs dels cupaires situen la recaptació per IRPF i Patrimoni en uns 100 milions d'euros. Alhora, plantegen que l'impost de donacions i successions retorni a nivells previs que «CiU i PPC pràcticament l'eliminessin» el 2011. Per aquest gravamen volen recaptar uns 400 milions, xifra que pot variar perquè els darrers anys Successions «ha caigut» en recaptació.

A banda, la CUP planteja vuit nous impostos mediambientals i la remunicipalització de l'aigua i un increment del cànon de residus, entre altres mesures.

Per als anticapitalistes, la seva bateria d'esmenes és «un exercici de realitat» per escollir entre «república o reprivada». Ara, la partida amb el Govern per negociar les esmenes «està oberta», va recordar Salellas. Però: «per fer la truita cal trencar els ous, també en matèria pressupostària», va afegir Reguant. Salellas va recordar al Govern que la «partida està oberta» per debatre i buscar acords i va admetre que en les votacions d'aquesta setmana comissió a comissió, molts departaments podrien tenir un «no» de la CUP i «ensenyament seria el primer en la llista de suspensos». A més, Salellas va denunciar un «xantatge molt gran» del Govern i JxS amb els comptes i el referèndum.

Reacció del Govern

La portaveu del Govern, Neus Munté, va replicar que l'executiu i JxS estan «oberts a negociar» les esmenes de la CUP. Tot i no concretar més ni apuntar quins són els límits, va explicar que «no poden actuar d'altra manera» donat que «no tenen majoria absoluta».

«Hem d'analitzar les esmenes exactament, i posar sobre la taula diferents qüestions, però sobretot qüestió de voluntats», va assegurar, tot insistint que està convençuda que els pressupostos tiraran endavant per la «responsabilitat de tothom». Davant l'acusió de la CUP de «xantatge», Munté ho va negar. «Tota negociació és això, una negociació. Màxim respecte per les posicions legítimes de totes les parts. Però el terme xantatge no entra dins el vocabulari que el Govern utilitza quan negocia, en cap àmbit», va sentenciar.

Propostes fiscals del PSC i CSQP

PSC i CSQP van registrar esmenes als comptes- vàries de conjuntes- com la reforma de l'IRPF, Patrimoni i Successions que recaptarien 790 milions més. En l'IRPF, proposen que les rendes de fins a 20.000 euros paguin l'11,5%; en les d0entre 20.000 a 33.000 euros, el 14%; de 33.000 a 53.407 euros, el 18,5%; de 53.407 a 59.447 euros, el 22,5%; de 59.447 a 90.000 euros, el 24,5%; de 90.000 a 120.000 euros, el 29%; i les superiors, el 30%.

També a Patrimonis amplien els tipus de trams més alts, superiors a 1,337 milions , mentre que es mantenen els tipus dels trams baixos. En successions i donacions plantegen una reforma amb la qual pretenen revertir la «barbaritat» de la modificació de Mas i mantenen la bonificació del 99% entre cònjuges i parelles, així com la reducció de la base imposable dels pisos heretats per menys de 500.000 euros que siguin residència habitual, i anul·len un altre tipus de bonificacions. En aquest tribut, introdueixen la «tarifa multiplicadora», que implica que el pagament dependrà del patrimoni anterior acumulat, de manera que dues persones que rebin la mateixa quantia en una herència poden pagar un impost diferent.