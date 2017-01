Els Agents Rurals, consternats per la mort de dos companys pels trets d'un caçador

El doble homicidi de dos agents rurals a Aspa (el Segrià) va sumir el cos en la consternació, davant la reacció de l'agressor, veí de Vacarisses de 28 anys, que caçava amb el permís d'armes caducat. Segons va trascendir, l'atacant va disparar-los al cap un cop li van requerir el permís d'armes de l'escopeta de cartutxos que duia, que a més de no tenir-ne el permís reglamentari, estava registrada a nom d'un altre titular.

El caçador, la identitat del qual no es va fer pública, s'hauria autoinculpat després de cometre el doble homicidi davant els Mossos d'Esquadra, en una trucada feta al número 112. En desplaçar-se fins al lloc dels fets i comprovar la veracitat de la declaració, els Mossos van detenir l'autor confés i va ser conduït a la comissaria de Lleida.

Segons va anunciar la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, de qui depèn el Cos d'Agents Rurals, les víctimes són Francesc Xavier Ribes, de 43 anys, pare d'un nen de 10 anys, i David Iglesias, de 39 anys i pare d'una nena de 7. Per la seva banda, el conseller d'Interior, Jordi Jané, va explicar que el caçador no tenia vigent el permís de tipus E, que l'autoritzaria a usar l'escopeta Benelli de calibre 12 amb què va matar els dos agents, encara que sí que tenia autorització per usar un rifle propi que requerís un permís de tipus D.

Fonts del Cos d'Agents Rurals de la Catalunya Central asseguren que el control era «normal i rutinari», com el que «es pot fer amb un vehicle» i que el que «no va ser normal» va ser la reacció.

El cos està «molt afectat» i «vistes les circumstàncies, es posa en dubte» l'efectivitat dels tests psicotècnics que s'han de passar per obtenir els permisos, que atorga la Guàrdia Civil. Les mateixes fonts indiquen que «no és freqüent» trobar-se caçadors amb el permís caducat, però que passa «de tant en tant», una circumstància que implica «una sanció econòmica i la retirada cautelar de l'arma». El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va avisar que analitzaria «els criteris i les formes» de la Guàrdia Civil a l'hora de concedir permisos i el conseller Jané va obrir una investigació per determinar com havia estat possible que l'infractor posseís l'arma un cop semblava haver-la venuda.