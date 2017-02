El PDeCat demana posar fi al «populisme» contra la sanitat

La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu i Català (PDeCAT), Marta Pascal, va demanar allunyar-se del «populisme barat» que, segons va apuntar, utilitzen altres formacions per tractar la gestió de la sanitat i voler, així, «guanyar vots». Pascal va apuntar la «qualitat» com a prioritat per impulsar un estat del benestar «punter».

«Ningú no vol estar malalt, però tothom vol que el curin, i l'important és que el curin, i no qui el cura, que ho faci molt bé, vingui d'on vingui», va afegir, i va alertar que el PDeCAT serà «contundent» per evitar que «s'estigmatitzi» els qui contribueixen a millorar el sistema, «per exemple, des de la iniciativa privada» va assenyalar.

Ho va dir en el tret de sortida del cicle StartCat: el millor país comença aquí, que es va iniciar amb La salut i la sanitat a Catalunya: oportunitats i reptes de futur. La jornada de debat, celebrada al paranimf de la Facultat de Medicina de la UB, va tenir entre els assistents el conseller de Salut, Antoni Comín, però també predecessors com Boi Ruiz, Marina Geli, Xavier Pomés o Xavier Trias, exalcalde de Barcelona i conseller de Sanitat entre el 1988 i el 1996. «Avui iniciem un diàleg sincer amb el sector que anirem afinant amb fòrums i propostes específiques», va apuntar Pascal en l'inici de la seva intervenció.

«Imaginem un estat del benestar sostenible, que equilibri drets i deures i amb els usuaris al centre», va dir més tard, amb la qual va deixar entreveure la filosofia del PDeCAT, per a qui els ciutadans són individus actius i autònoms «que tenen ganes de tirar endavant».

Va destacar que la sostenibilitat de la sanitat es basa en «drets però també deures», i va advertir que el PDeCAT no defensarà ni defensa la política del «subsidi». «Volem un estat del benestar que reaccioni davant les necessitats dels ciutadans», va precisar.

I, en aquest sentit, va ser crítica amb aquells corrents que practiquen el populisme i que creen la «fal·làcia» en què els «ciutadans deixen de ser responsables del seus actes».