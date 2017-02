A Catalunya hi ha un accident de trànsit sense danys personals cada dos minuts

A Catalunya hi va haver l'any passat un total de 282.028 col·lisions lleus es vehicles, una cada minut i 52 segons, el 3,6% més que l'any 2015.

Segons dades facilitades ahir per l'Associació Empresarial de l'Assegurança, Unespa, els accidents lleus de trànsit, coneguts com a cops de xapa, van repuntar principalment durant la primavera i l'estiu i a les províncies de Lleida i Tarragona. Segons l'informe d'Unespa, tres de cada quatre sinistres (73,4%) sense ferits que van tenir lloc a Catalunya van passar a la província de Barcelona, on hi va haver 207.058 col·lisions lleus, típiques de trànsit urbà.

A Barcelona, els sinistres van augmentar el 3,8% entre el gener i el novembre, mentre que els mesos on la pujada va resultar més acusada van ser l'abril, l'agost i el setembre. Lleida va ser, no obstant això, la província on més van augmentar les col·lisions lleus, ja que van repuntar el 5,1 %, fins als 15.943 sinistres.