Nou empresaris admeten haver finançat el PP valencià en el cas Gürtel

Un total de nou empresaris investigats per presumpte finançament irregular del Partit Popular valencià, en el marc del cas Gürtel, han arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció per admetre que han finançat la formació en les campanyes electorals municipals i autonòmiques del 2007 i a les generals del 2008. D'aquesta manera, els empresaris veuran reduïdes les peticions de pena per part de la fiscalia en el marc del cas Gürtel.

Segons va avançar ahir la cadena SER, en concret són sis els nous empresaris que signaran la conformitat amb la fiscalia i que s'uniran als noms d'Enrique Ortíz, Alejandro Pons i José Francisco Beviá, que són els tres empresaris que ja han ratificat el document amb la fiscalia.

L'acord, que serà signat durant la jornada d'avui a la seu de la Fiscalia Anticorrupció, els permetrà reduir les seves penes en el judici, que començarà a celebrar-se el pròxim 13 de març.

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va obrir judici contra cinc exalts càrrecs de la Generalitat Valenciana i del Partit Popular valencià.

Es tracta de l'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa, l'exvicepresident de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla, l'exdiputat autonòmic del PPCV i exvicesecretari d'organització David Serra, i les exgerents del partit Yolanda García i Cristina Ibáñez.

El magistrat també acusa empresaris de l'entramat Gürtel com Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez en aquesta causa. Així mateix, també hi hauria implicats constructors, com el mateix Enrique Ortíz, l'expresident dels empresaris alacantins Rafael Martínez i el nebot de l'expresident de les Corts Valencianes Vicente Cotino.

De la Mata acusa els diferents processats de delicte electoral, falsedat documental i delictes fiscals. Així mateix, també reclama el pagament de responsabilitats pecuniàries en concepte de multes i responsabilitat civil de diverses quanties.

A Álvaro Pérez, conegut com el Bigotes, li reclama 10,6 milions d'euros, la xifra més alta, mentre que per a Correa i Crespo reclama 8,8 milions d'euros i 8,7 milions d'euros per a l'empresari Ramon Blanco, exconseller delegat de la companyia petroliera Repsol.

La Fiscal Anticorrupció sol·licita també penes de 7 anys i 9 mesos de presó per als exdirigents del PP Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra i Cristina Ibáñez i 6 mesos de presó per a Yolanda García.

En el mateix escrit, la Fiscalia Anticorrupció fa referència a la investigació sobre presumptes delictes fiscals de l'empresa Orange Market entre els anys 2005 i 2008. Els responsables s'enfronten a unes peticions de penes de presó d'entre 7 i 2 anys per aquest concepte.