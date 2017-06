El Govern homologa quatre empreses per al subministrament dels sobres i les paperetes

El Govern, compromès a celebrar un referèndum d'independència l'1 d'octubre, ha homologat quatre empreses com a proveïdores de sobres, paperetes i material electoral: Tompla Industria Internacional del Sobre, Formsystem Documentos Inteligentes, Impressions Transkrit i Domènech Mirabet.

El departament de Governació de la Generalitat va impulsar aquest procés de licitació per proveir-se de material electoral i, poc després, va llançar un segon concurs per a les urnes, que encara no ha finalitzat. Segons figura en el portal de la contractació pública de la Generalitat, el procés de material electoral ja s'ha adjudicat a quatre empreses, per una durada de quatre anys i per un preu de licitació de 75.714,26 euros.

Concretament, el material electoral són sobres, paperetes, manuals d'instruccions per a membres de la mesa i impresos electorals. El març passat, el Govern va posar a concurs públic l'adquisició de paperetes i sobres, en principi per sol·licitar-los en el cas que hi hagi eleccions a Catalunya durant els pròxims quatre anys. Així figura en les condicions del concurs, encara que a l'agenda del Govern només figura la convocatòria d'un referèndum unilateral el pròxim 1 d'octubre.