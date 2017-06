Sánchez es blinda al Congrés del PSOE amb una cúpula feta a mida

El PSOE ha obert aquest dissabte el seu 39 Congrés Federal amb el missatge de diversos dirigents a favor d'un gir a l'esquerra del partit i de la unitat al voltant del lideratge de Pedro Sánchez, que ha estat rebut pels delegats amb una llarga ovació i crits de "president, president!".

La presidenta andalusa, Susana Díaz, ha acceptat que Sánchez tingui mans lliures per confeccionar la seva direcció, però, igual que ho han fet els expresidents del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González, l'ha emplaçat a que porti el PSOE a guanyar les eleccions.

Amb el lema "Som l'esquerra", l'assemblea ha arrencat amb l'aparició de Sánchez al Palau de Congressos de Madrid al costat de la vicesecretària general, Adriana Lastra, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, i la presidenta, Cristina Narbona.

Els compromissaris li han ofert un fort aplaudiment mentre l'han corejat "president, president!" per reafirmar el seu lideratge davant la nova etapa que s'obre.

El primer a sumar-se a les crides a la unitat i la fraternitat ha estat Patxi López, un dels perdedors de les primàries. L'exlehendakari s'ha mostrat convençut que el congrés servirà per recuperar un PSOE "fort i unit", que deixi de parlar d'ells mateixos i que se centri en "el que preocupa a la gent".

La nova presidenta del PSOE, Cristina Narbona, també ha apel·lat a un nou PSOE "fort i cohesionat" i que recuperi la seva posició central com a principal partit de l'esquerra. "Som l'esquerra", ha assegurat Narbona parafrasejant el lema del 39 Congrés Federal del PSOE, del que sortirà com a nova presidenta del partit, un càrrec no executiu però d'enorme autoritat moral en la formació.

El líder dels socialistes de Castella i Lleó i president del 39 Congrés, Luis Tudanca, ha cridat a la unitat perquè tots, sense que falti ningú, "remin en la mateixa direcció". En el seu discurs de benvinguda, Tudanca ha apostat perquè el PSOE "recuperi el seu lloc" en la política espanyola, sent un partit d ' "esquerra responsable", "de govern" i "dialogant", però sempre "d'esquerra" i sense perdre de vista la "utopia".

Díaz creu que el PSOE surt "enfortit"



Amb un to conciliador, Susana Díaz ha assegurat que el PSOE surt "enfortit" del congrés i ha acceptat que Sánchez dissenyi l'Executiva al seu gust. "Em semblarà bé l'equip que triï perquè es voldrà envoltar dels millors perquè el PSOE torni a ser l'alternativa de govern a Espanya", ha dit Díaz, asseguda a la fila 12 del plenari.

Segons el parer de la presidenta andalusa, el que toca ara és que "el PSOE surti amb ganes, amb força, per tornar a guanyar", si bé ha reiterat que en l'actualitat "no hi ha una majoria alternativa" perquè el PSOE pugui governar .

A primera fila del plenari prop de Sánchez hi havia els exsecretaris generals del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero i Alfredo Pérez Rubalcaba, tots dos partidaris de Díaz durant les primàries, i Joaquín Almunia.

En línia amb la presidenta andalusa, Zapatero ha subratllat que el PSOE "sempre ha d'estar disposat a guanyar les eleccions". "És la nostra tradició", ha afegit l'expresident del govern, que no ha volgut entrar a jutjar l'equip directiu confeccionat per Sánchez.

Un missatge semblant ha enviat l'excap de l'executiu espanyol Felipe González a través d'un vídeo, ja que no ha assistit al congrés perquè està a Colòmbia.