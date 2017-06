El PPC celebra que «l'estat de dret actuï amb fermesa» contra la conselleria d'Exteriors

La portaveu adjunta del grup parlamentari del PPC, Esperanza García, ha celebrat que el Tribunal Constitucional (TC) hagi sentenciat que la conselleria d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència no es pot denominar "d'Afers Exteriors". En un contacte amb la premsa des del Parlament, García ha aplaudit que "l'estat de dret actuï amb fermesa" contra aquest departament, que segons la portaveu adjunta del PPC fa "abús de poder". A més, García ha assegurat que la seva formació utilitzarà "totes les eines" per evitar que la consellera que encapçala Raül Romeva faci un "ús partidista dels recursos econòmics que han de ser de tots".

Així mateix, García ha deixat anar que, si Romeva té la "curiositat o l'orgull" de mantenir la seva targeta de "'minister' d'Afers Exteriors, ho pot fer", però ha recordat que "Catalunya té les competències que té". "Al final tot es posa al seu lloc i l'estat de dret actua", ha insistit la portaveu parlamentària del PPC, que ha avalat la "proporcionalitat" de la sentència del TC. Després que tant el propi Romeva com el Govern hagin anunciat que continuaran fent acció exterior perquè les competències són "plenament efectives" -i perquè el departament ja no utilitza la denominació d''Afers Exteriors'-, García ha insistit que des del seu partit es farà "tota la tasca de control possible" per evitar un "ús partidista" de les institucions catalanes.

Finalment, la portaveu adjunta del PPC al Parlament ha subratllat que la sentència del TC és una "constatació claríssima que el Govern no pot seguir enganyant" ni al propi Tribunal, ni a l'Estat ni a la ciutadania, i que per això "el procés és una estafa". "Per molt que canviïn el nom de les conselleries la realitat és que Catalunya és una comunitat autònoma", ha reiterat García, que ha insistit que, per tant, no pot signar ni fer convenis bilaterals o tractats internacionals amb altres països. "No pot fer un ús partidista i absolutament obscè del que són les institucions i els diners de tots els catalans per fer campanya a l'exterior en contra del país al qual pertany, Espanya", ha conclòs.

Una decisió semàntica i no de contingut



El Govern ha defensat que la sentència del TC no té efectes pràctics i que, per tant, l'executiu continuarà obrint delegacions a l'exterior, segons han explicat fonts governamentals a l'ACN, que veuen la sentència com una qüestió més semàntica que no pas de contingut. Al seu torn, el propi Romeva ha refermat que continuarà fent acció exterior. Segons el conseller, el TC "s'agafa a una qüestió purament estètica" com és un nom, per la qual cosa Romeva considera que les competències del departament són "plenament efectives". "Abans de valorar el nom de la nostra conselleria, el Tribunal Constitucional podria aturar-se a valorar el seu", ha afirmat Romeva en un missatge a Twitter.

Cal apuntar que la sentència del Constitucional que anul·la la denominació d'Afers Exteriors' avala l´acció exterior de la Generalitat sempre que "no incideixi en la política de l´Estat". Els magistrats estableixen que el Govern "pot dur a terme activitats amb projecció exterior, derivades de la seva competència i per a la promoció dels seus interessos sempre quan respectin la competència que la Constitució que atribueix de forma exclusiva a l´Estat en matèria de relacions exteriors". És a dir, que "el límit a les activitats amb projecció exterior és que no incideixin en la política exterior de l´Estat".

En un altre àmbit, García ha criticat la sessió parlamentària d'aquest dimarts en la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya. La diputada del PPC, membre d'aquesta comissió, ha anunciat que el partit s'està "replantejant" el seu paper i posicionament dins de l'òrgan. "No hem decidit res, però això és una cambra parlamentària, i ahir això va ser la comissió de l'espectacle i de l'insult", ha manifestat.