El director del setmanari El Vallenc es nega a declarar davant la Guàrdia Civil

El director del setmanari El Vallenc, Francesc Fàbregas, va negar-se a declarar davant la Guàrdia Civil després d'haver estat citat i que agents del cos registressin la publicació en el marc de la seva actuació per detectar si s'està confeccionant material per al referèndum de l'1-O.

Fàbregas, que va al·legar estar mancat d'informació perquè el cas està sota secret de sumari, va sortir de les dependències de la caserna de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona com a investigat, com a presumpte col·laborador necessari dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de cabals públics.

A la sortida, va rebre el suport d'un centenar de persones i va declarar que ahir va ser «un dels dies més difícils dels 29 anys que fa que tirem endavant el nostre diari, que és local i comarcal, petit; i veure que tens tanta gent que t'estima i que està al teu costat donant-te suport va molt bé, veus que no estàs sol, que és el principal».

Durant cinc hores, agents de la Guàrdia Civil van registrar locals del setmanari El Vallenc a Valls (Alt Camp) amb la intenció de descobrir si en aquest lloc s'està elaborant material electoral per al referèndum.

Segons va apuntar la publicació en un comunicat, els agents «van emportar-se l'ordinador principal de la firma i documentació de la companyia, i van fer una còpia de tot el correu electrònic, tant el de l'empresa com el privat del director del setmanari».



Crítiques dels partits

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i el diputat al Parlament de CSQP i líder de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, van criticar ahir l'entrada de la Guàrdia Civil a la redacció del setmanari El Vallenc i van defensar que aquest és un exemple més de la necessitat de votar l'1-O. Ho van dir al costat d'Alba Vergés (ERC) i Àngels Martínez (Podem), que van pronunciar-se en el mateix sentit. Rufián va dir a la Guàrdia Civil que ell disposa d'una papereta però «de consum propi», i va desitjar que algun dia aquest cos policial estigui tan interessat a buscar els desapareguts del franquisme o la corrupció com les paperetes. «Votis que sí, votis que no, en blanc o nul, el dia 1 has d'anar a votar», va dir Fachin.

Els quatre diputats van participar en un acte organitzat per Súmate a Badia del Vallès, durant el qual van debatre sobre la importància de votar en el referèndum, tot i apuntar la discrepància ideològica entre l'independentisme i l'aposta per un estat plurinacional. Els quatre van pronunciar-se en primer lloc sobre les darreres actuacions de la Guàrdia Civil en el marc de les accions de l'estat contra el referèndum de l'1-O, i van coincidir en la crítica i la reivindicació del referèndum com una forma de protesta. Així, Rufián va criticar que els mateixos que busquen les paperetes no estan tan interessats a buscar «sobres amb diners negres», i va dir a la Guàrdia Civil: «Ens veiem a les urnes». Fachin va afirmar que imatges com la dels policies a les portes d'un mitjà ajuden a entendre la «profunditat del conflicte».