Montilla: «La comunitat internacional no reconeixerà el referèndum»

L'expresident de la Generalitat José Montilla va afirmar ahir que el referèndum de l'1 d'octubre «no té garanties ni és legal», i va descartar que sigui reconegut a l'estranger. «Aquest referèndum no serà reconegut per la comunitat internacional, això ho sap tothom, jo crec que també els organitzadors», va sentenciar Montilla. «Democràcia i referèndum no són sinònims. El que caracteritza una democràcia són les eleccions lliures, tenir en compte les minories i el respecte a les normes», va continuar l'expresident de la Generalitat, que va augurar que el 2 d'octubre «les coses estaran pitjor que ara». «Ens endinsem en un procés de resultats desconeguts», va puntualitzar Montilla, que va reiterar la seva aposta per una reforma constitucional i la confiança en les noves majories estatals per poder portar-la a terme. «La societat espanyola està canviant», va reflexionar l'exlíder del PSC.

Montilla va recordar que l'any 2007 ja va alertar de les conseqüències de la desafecció dels catalans cap a Espanya, i va culpabilitzar Rajoy de la situació actual.