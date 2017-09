Els Mossos retiren l'operatiu de la Sagrada Família i confirmen una falsa alarma

Els Mossos d'Esquadra han confirmat, després d'inspeccionar la furgoneta estacionada a l'entorn de la Sagrada Família de Barcelona, que es tracta d'una falsa alarma.



Els Mossos d'Esquadra han activat els artificiers del grup Tedax per fer comprovacions a una furgoneta aparcada a l'entorn de la Sagrada Família, concretament a la cruïlla dels carrers Provença amb Cerdenya, aquest dimarts al vespre, segons ha confirmat el cos policial.La zona s'ha acordonat i s'han tallat aquests dos carrers i també el carrer Rosselló. El temple i diversos comerços de la zona han estat desallotjats i, per seguretat, s'ha confinat els veïns. L'estació del Metro de Sagrada Família ha quedat tancada.Fonts de la Sagrada Família han explicat a l'ACN que en el marc de la col·laboració "estreta" amb els cossos policials aquesta tarda han hagut d'evacuar "visitants, fidels i treballadors" de l'interior del temple "per tal de garantir la màxima seguretat de les persones que es trobaven a la basílica".