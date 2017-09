Troben morta una jove desapareguda després de pujar a un cotxe Cabify

El cos de Mara Fernanda Castella, la jove que feia una setmana que estava ilocalitzada després de pujar a un cotxe de Cabify, va ser trobada ahir, van informar les autoritats de l'estat mexicà de Pobla, i tenen indicis que la noia, de 19 anys, va ser assassinada el mateix dia de la seva desaparició.

«Amb profund dolor envio el meu condol als familiars de #MaraCastilla. QDEP», va afirmar en el seu compte de Twitter el governador de Pobla, Tony Gali, que va assegurar que caurà «tot el pes de la llei» contra els responsables del crim, i va recordar que ja hi ha un detingut per la seva presumpta vinculació amb aquests fets.

Mara va ser vista per última vegada la matinada del 8 de setembre, quan va prendre un vehicle Cabify en sortir d'un bar de Cholula (Pobla, centre del país) per anar a casa seva.

Després de mitja hora de trajecte, el vehicle va arribar fins al domicili de Mara a 2/4 de 6. No obstant això, la víctima no va baixar del cotxe, pel què els seus familiars van presentar una denúncia per desaparició que va donar inici a una investigació.

Dimarts passat, la Fiscalia General de Pobla va aturar, en col·laboració amb la Procuradoria General de Justícia de Tlaxcala, el conductor del cotxe.