El president de l'Equador denuncia la troballa d'una càmera oculta al despatx

El president de l'Equador, Lenin Moreno, va denunciar la troballa d'una càmera oculta, que presumptament tenia connexió amb l'exterior, que estava instal·lada al seu despatx, al palau de Carondelet, seu de l'executiu. La denúncia la va realitzar durant una reunió amb el seu gabinet, en què va detallar que el servei de protecció presidencial va detectar dissabte la càmera, la instal·lació de la qual va ordenar fa uns set o vuit anys el seu antecessor i coreligionari del moviment Alianza País, Rafael Correa.

«El dia d'ahir estava funcionant i no sabem quantes vegades ha estat funcionant», va explicar Moreno, tot assegurant que la troballa es va realitzar per casualitat. Cor-rea, que resideix a Brussel·les des que va deixar el poder el passat mes de maig, va reaccionar a la seva xarxa de Twitter, on va exigir a Moreno que demostri que ell l'espiava o que renunciï al càrrec per «ridícul».

Moreno va titllar de «falta de delicadesa» que el seu antecessor no l'hagi informat de l'existència de la càmera, que, presumptament, monitorejava des del seu telèfon mòbil. «No m'han informat que existia la càmera, en primer lloc, i en segon lloc, el servei de protecció presidencial que tenia el president Rafael Correa no va informar el servei de protecció presidencial de qui el substituïa» sobre l'aparell audiovisual, va comentar Moreno. El governant va apuntar que tots els matins es realitza un «escombrat de càmeres» i va afegir que «el graciós» és que «tothom» sap a l'hora en què es fa.