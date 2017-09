Hisenda talla les targetes de crèdit del Govern

? Hisenda va advertir ahir els representants de la banca que només poden acceptar les despeses de les targetes dels alts càrrecs del Govern que estiguin prèviament autoritzades per l'Executiu espanyol. Fonts d'Hisenda van assegurar que la qüestió forma part del desplegament de les mesures anunciades divendres passat pel ministre Montoro, que va donar un ultimàtum de 48 hores a Junqueras perquè adopti un acord de no disponibilitat de les partides que no estan sotmeses a control d'Hisenda. Segons Hisenda, qualsevol despesa posterior a l'entrada en vigor de la intervenció dels comptes no serà atesa si no té el permís del ministeri.