Podem proposa un front comú de càrrecs públics contra el Partit Popular

Podem, Catalunya En Comú, IU i En Marea van acordar ahir convocar un «assemblea extraordinària» d'alcaldes, parlamentaris i càrrecs públics de totes les forces democràtiques per fer un front comú contra les mesures del PP en el seu intent de frenar la «consulta popular» de l'1 d 'octubre a Catalunya.

Aquesta és la conclusió que, segons va anunciar el líder de Podem, Pablo Iglesias, surt de la reunió que el «govern a l'ombra» de Podem, anomenat Rumb 2020, va celebrar amb portaveus de Catalunya En Comú, IU i En Marea, grups que denuncien una «situació d'excepcionalitat» i aposten per «obrir vies de diàleg per a una solució política».

Després de la reunió, Iglesias i els portaveus del grup confederal al Congrés, Irene Montero (Podem), Xavier Domènech (En Comú Podem), Alberto Garzón (IU), i Yolanda Díaz (En Marea), van explicar les seves propostes i van instar el PP a abandonar les seves mesures de «repressió» i seure a negociar un referèndum.

«Cal defensar la democràcia enfront del PP», va dir Iglesias, que va avançar que ja han parlat amb els líders de les forces polítiques que podrien secundar aquesta iniciativa, inclòs el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, però no amb els populars ni amb Ciutadans, el rebuig dels quals donen per fet.

Segons el líder de Podem, la situació d'«excepcionalitat» generada per l'actuació del govern del PP a Catalunya, la intervenció en mitjans de comunicació i impremtes i les amenaces als alcaldes fa necessària una resposta que aposti «pel diàleg i les solucions democràtiques per afrontar el conflicte». «En situacions de crisi com l'actual la democràcia ha d'eixamplar-se, mai reduir-se», va defensar.

Units Podem, va afegir, aposta per la democràcia i, per això, va decidir «fer un pas» i reunir en una assemblea els parlamentaris, alcaldes i càrrecs de totes les forces polítiques «compromeses amb la democràcia», estiguin a favor o no del referèndum de l'1 d'octubre.

Una assemblea de la qual no van donar més detalls, ni lloc de celebració ni data, encara que el coordinador general de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, va considerar que hauria de ser abans de la consulta de l'1-O.

Domènech va denunciar que el PP «està utilitzant Catalunya com a excusa» per «fer una involució democràtica» que afecta el conjunt de l'Estat i que ho està fent sense majoria absoluta, sense retre comptes al Congrés, «per la porta de darrere i violentant els principis de la democràcia».

Davant d'aquesta «excepcionalitat», va insistir, consideren que és el moment d'una «afirmació democràtica» en la qual haurien de posicionar-se totes les forces polítiques que estiguin a favor de solucions polítiques.

«És el moment d'estar a l'altura», va dir el coordinador d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, que va comparar les actuacions del PP amb la «repressió» i l'«autoritarisme» de la «dictadura franquista», i va assegurar que això hauria de «fer reaccionar tots els que tinguin una convicció plenament democràtica».