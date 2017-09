Iglesias: "És molt greu que hi hagi presos polítics mentre un partit corrupte parasita les institucions"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha criticat les detencions de membres del Govern a mans de la Guàrdia Civil. "És molt greu que hi hagi presos polítics mentre un partit corrupte està parasitant les institucions", ha manifestat als passadissos del Congrés.

Per a Iglesias, és moment que la resta de càrrecs públics de l'Estat "facin una crida al diàleg i exigeixin democràcia". "No és poden suspendre els drets civils", ha declarat. El líder de Podem defensa que és moment "d'eixamplar la democràcia" i ha avisat que només el diàleg podrà ajudar a "resoldre un problema polític". "És una vergonya que hi hagi d'haver presos polítics enlloc d'afrontar amb diàleg un problema polític", ha insistit.