Registren una rèplica de la web del referèndum amb el domini www.marianorajoy.cat

Una de les rèpliques de pàgina www.referendum.cat que el Govern va posar en marxa per informar sobre la consulta de l'1-O es troba activa sota el domini www.marianorajoy.cat. Entrant a aquesta adreça, l'usuari pot navegar per dins de la web, on totes les opcions estan actives i s'hi pot trobar la Llei del referèndum i el decret de convocatòria, informació sobre les sindicatures electorals i les meses o com votar des de l'estranger, entre d'altres. La pàgina va ser creada aquest dimarts des d'una empresa espanyola i es troba en un servidor dels Estats Units. La web oficial va deixar de funcionar per ordre judicial i el domini es troba intervingut per la Guàrdia Civil. Des d'aleshores van ser diverses les iniciatives per clonar la web de la Generalitat, clausurada fa més de deu dies.