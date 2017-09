La plaça Major queda plena en l'acte central de campanya de Manresa pel Sí

La plaça Major es va omplir, ahir, durant tres hores, per seguir les actuacions i parlaments de l'acte central de la campanya pel sí de la plataforma Manresa pel Sí.

La convocatòria, que, segons l'organització, van seguir prop de 2.000 persones, va alternar les actuacions musicals i els parlaments. Un dels més aplaudits va ser el de la periodista i escriptora Núria Cadenas, que va admetre que «mai de la vida m'hauria pensat que m'emocionaria sentint unes paraules del conseller d'Interior parlant dels Mossos d'Esquadra». També es van endur un emocionat aplaudiment els pares, Carme i Guillem, i la germana, Betlem, de Guillem Agulló, presents a Manresa amb un grup de persones provinents del País Valencià. El pare del noi, que va morir assassinat el 1993 a les mans d'un grup de feixistes, ho va agrair posant-se la mà al cor. I també hi va haver ovació per a Alfons Palacio, president de Socialistes pel Sí. Assegut a primera fila en una de les 500 cadires de davant l'escenari, el van acompanyar els també socialistes Ezquiel Martínez, ex-alcalde de Sant Joan, i Quim Collado, ex-regidor de Manresa.

Sherpa, la Cobla per la Independència, Manel Camp, Santi Arisa i Gossos van signar les actuacions musicals. Jordi Pesarrodona (regidor de Sant Joan, la imatge del qual aquesta setmana amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil s'ha fet viral) i la periodista Aina Font van presentar; el grup de percussió Serakatà va posar ritme entre actuació i actuació i, a banda de Cadenas, el científic manresà Pere-Joan Cardona i l'actor Sergi Mateu també hi van intervenir. El primer va fer una dura crítica de l'estat espanyol i de la seva actitud bel·ligerant vers Catalunya. Va parlar de la «gran oportunitat» per «fer un nou país que pertanyi a tots els ciutadans», i va demanar encarar «aquesta setmana amb il·lusió» i sense por.

Mateu, amb fons de l'Orfeó Manresà i la coral Eswèrtia, va llegir el manifest de Manresa pel Sí. Com Cardona, va parlar d'una resistència feta a base de somriures. Va dir que «diumenge hi hem de ser tots en defensa de la democràcia i per la República catalana». Abans de l'actuació de Gossos, els presents van entonar Els segadors i El cant de la senyera.

Avui, Manresa pel Sí s'afegeix a la Marató per la Democràcia a les places.