Els veïns de Múrcia es mobilitzen per reclamar el soterrament de l'AVE

Els veïns de Múrcia es mobilitzen per reclamar el soterrament de l'AVE plataforma pro soterramiento

Els veïns de Múrcia han dit prou. Segons explica el corresponsal de eldiario.es a aquesta ciutat, Rafa López, la protesta veïnal que va començar amb l'acampada a les obres de l'AVE a Múrcia fa més de 15 dies encara continua.

Segons López, mentre que el govern regional i el ministeri de Foment no fan cas de les peticions dels veïns, la Plataforma Pro Soterramiento, que reclama que l'AVE quedi totalment soterrat en arribar a Múrcia mentre durin les obres d'aquesta infraestructura, denuncia que el projecte permet que durant «un mínim de 3 anys» el sud de la ciutat quedi «completament aïllat del centre» per un mur de 9 quilòmetres de llargada. Les obres són previstes per a final d'enguany.



Dividir la ciutat en dues parts

El projecte preveu l'aixecament d'un mur de 9 quilòmetres en el tram provisional de les obres que dividirà la ciutat en dues parts, segons López. D'aquesta manera, els barris del sud quedaran aïllats quan s'acabin les obres.

Fins ara, dos passos a nivell permeten l'accés des d'aquesta zona fins al centre de la ciutat. Tot i això, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha confirmat en les darreres setmanes que aquests accessos quedaran tancats «inevitablement» mentre durin les obres de soterrament de les vies per l'arribada de l'AVE. De la Serna ha assegurat que el manteniment d'aquests passos seria «il·legal» i posaria en «greu perill» la seguretat dels veïns.



Més protestes

Per la seva part, el president de l'associació Pro Soterrament, Joaquín Contreras, va afirmar a eldiari.es, després d'una reunió que va mantenir la setmana passada amb el ministre De la Serna, que les protestes continuaran, ja que els veïns no poden acceptar que «quedin incomunicats els barris del sud perquè, amb aquestes mesures, el seu horitzó és de declivi i ruïna». L'alternativa dels veïns és portar l'AVE provisionalment al municipi de Beniel, situat entre Múrcia i Orihuela, ja que disposa d'infraestructures per assumir l'arribada de trens.