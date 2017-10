Pancartes arrencades, ous a la policia i insults en el marc de la manifestació unionista a la plaça Sant Jaume

La manifestació unionista que ha arrencat a dos quarts de sis de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona ha acabat a la plaça Sant Jaume, on hi ha hagut alguns aldarulls.



Els Mossos d'Esquadra confirmen que s'ha arrencat una pancarta d'Òmnium Cultural d'una de les façanes de la plaça, un fet que també es pot veure en vídeos que s'han difós per les xarxes socials. També confirmen que han intentat arrencar una altra pancarta amb la llegenda 'Més democràcia', tot i que en aquest cas només n'han pogut esquinçar un tros en blanc.



A banda, la policia indica que els manifestants han proferit insults i han llençat ous contra el cordó policial, així com també cap a la façana de l'Ajuntament de la capital catalana.



La Guàrdia Urbana ha xifrat la manifestació, que no estava autoritzada, en 5.500 persones. Totes elles responien a la crida del col·lectiu Somatemps per mostrar el rebuig al referèndum i en defensa de la unitat d'Espanya.



La marxa, que ha sortit de la plaça Urquinaona, ha baixat per la Via Laietana i s'ha aturat davant la comissaria de la policia espanyola. Allà s'han sentit crits de suport als agents com 'No esteu sols' i 'Els 'catalans us estimem', a més de 'Visca el rei' i 'Viva España'.



La policia espanyola ha celebrat en una piulada la. "Perquè no estem sols, perquè tots som un, perquè tots som Espanya, per la nostra democràcia, per la legalitat...", han afirmat en aquesta xarxa social.







Porque no estamos solos, porque todos somos uno, porque todos somos España, por nuestra Democracia, por la legalidad... #EstamosporTI pic.twitter.com/jMasullP3p — Policía Nacional (@policia) 30 de setembre de 2017