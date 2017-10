El Govern situa en 3 milions els ciutadans mobilitzats als carrers

Gent a punt per votar al casal de les Escodines de Manresa.

Gent a punt per votar al casal de les Escodines de Manresa. Salvador Redó

El Govern de la Generalitat calcula que més de tres milions de ciutadans s'han mobilitzat pels carrers de Catalunya aquest diumenge, 1 d'octubre, segons han indicat a l'ACN fonts de l'executiu, a l'espera de saber quants han pogut exercir el dret a vot amb el recompte final que s'està fent als col·legis electorals.

Per a l'executiu, la diferència entre la mobilització als carrers i la participació efectiva a les urnes serà «clarament imputable a la repressió de l'Estat», ja que consideren que hi ha «moltíssima gent» que no ha pogut exercir el seu dret a vot perquè ho ha impedit la intervenció policial.