Les adhesions fan preveure un ampli seguiment de l'aturada al territori central

Les múltiples adhesions de diferents sectors econòmics que van tenir lloc ahir respecte de l'aturada convocada per la Taula per la Democràcia (que integren sindicats i entitats) fan preveure que avui aquesta convocatòria en protesta per les càrregues policials de diumenge tingui un ampli seguiment a la Catalunya Central.



Diversos ajuntaments del territori ja han anunciat que se sumen a l'aturada i que, per tant, aturaran completament la seva activitat i la de tots els equipaments municipals. Alguns dels consistoris que ja han fet pública aquesta decisió són els de Manresa, Solsona, Igualada i Cardona. Al mateix temps, aquests ajuntaments animen la ciutadania, comerços, empreses i entitats dels municipis a sumar-se a l'aturada. L'adhesió dels ajuntaments suposarà que també es tanquin instal·lacions municipals com poden ser pavellons esportius, casals, deixalleries o escoles de música.



A Manresa també han mostrat el seu suport a la convocatòria centres d'ensenyament, la FUB, la UPC, la UBIC (que espera que tingui un ampli ressò entre els comerços de la capital del Bages) i al polígon de Bufalvent, on s'avança que l'aturada serà «pràcticament total» i convocada, en molts casos, pels mateixos empresaris. També s'hi han afegit, entre molts d'altres, l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà i empreses com Nostrum, Cube o el Centre Mèdic del Bages.



En general, l'aturada tindrà el suport de les entitats sobiranistes i dels sindicats minoritaris, però no de CCOO i de la UGT, que reiteren que aquesta no és una vaga general i que el tipus d'aturada que es faci s'ha de pactar en el marc de les empreses. Es tracta d'una aturada «política» i «de país» i no pas «laboral» i d'«empreses», va puntualitzar ahir el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Aquest sindicat i CCOO asseguren que del que es tracta és d'arribar al «consens» perquè el màxim d'actors s'hi puguin sumar, cadascú de la manera que decideixi.



Els serveis públics



El Govern va decidir ahir afavorir que els funcionaris dels diferents departaments de la Generalitat puguin sumar-se a l'aturada general sense que se'ls descomptin per això diners de la nòmina. Fonts sindicals van explicar que el Govern és comprensiu amb aquesta aturada general i que, en conseqüència, cada departament de la Generalitat va donar indicacions al seu personal sobre com aplicar en la pràctica aquesta flexibilitat davant la protesta. Aquestes fonts van precisar que un d'aquests departaments, per exemple, va informar els seus empleats que sempre que es garanteixin els serveis mínims essencials no computarà la seva absència com a falta d'assistència al seu lloc de treball. Altres fonts van afegir que en alguns centres del Servei d'Ocupació de Catalunya van dir a alguns treballadors que no vagin a treballar.



El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha establert «un pla de contingència i uns serveis mínims» per minimitzar les afectacions que pugui ocasionar a la ciutadania, segons un comunicat. D'aquesta manera es garanteix el funcionament dels serveis d'urgències i emergències i l'activitat programada inajornable d'unitats especials com són les cures intensives, parts o trasplantaments d'òrgans. Per tant, la resta d'activitat programada com les visites d'atenció primària i hospitalària, proves diagnòstiques i resta d'intervencions quirúrgiques es reprogramarà i en els propers dies es comunicarà als afectats la nova data de forma individualitzada.



El Sindicat d'Estudiants va cridar ahir a respondre a la «brutal ofensiva» de diumenge amb la convocatòria d'una vaga general estudiantil a tots els instituts i universitats de Catalunya.