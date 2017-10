La resposta de Rajoy a la mediació de Podemos: no si hi ha DUI

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha respost aquest dimecres la proposta de mediació impulsada per Pablo Iglesias advertint que el president de la Generalitat "el que ha de fer és renunciar a la Declaració Unilateral d´Independència (DUI)". Segons fonts de La Moncloa, durant la conversa telefònica que tots dos han mantingut aquest dimecres, Rajoy ha apuntat que la independència "no és negociable" i que "no es pot tractar amb els qui plantegen un xantatge tan brutal a l´Estat".

El president espanyol tanca d´aquesta manera la porta a qualsevol negociació que impliqui un trencament del marc de la Constitució, malgrat que Iglesias només havia demanat a Rajoy que s´avingués a designar un mediador juntament amb Puigdemont.

Iglesias ha llançat la proposta des de la Mesa de partits que impulsa Podem i les seves confluències, que compta amb el suport d´ERC, PDeCAT, PNB i Compromís. Segons el líder de Podem la seva iniciativa únicament busca impulsar el diàleg entre els dos governs perquè designin una persona o un equip que compti amb la "confiança simultània" dels dos executius.

"Demanem que s'asseguin a parlar per discutir només sobre la persona o l'equip de persones que poden iniciar un diàleg polític que ara està trencat", ha explicat Iglesias, que considera que és moment de deixar "les diferències ideològiques a banda" i buscar una idea de consens. "Sabem que hi ha molta gent de la societat civil, tant nacional com internacional, que s'està movent per poder buscar una solució", ha manifestat.

Iglesias ha explicat que ha traslladat la proposta a tots dos presidents en converses telefòniques i que cap d'ells li ha dit que no. Sobre la trucada a Rajoy, afirma que ha estat una conversa "cordial" però ha demanat que els detalls els doni el mateix govern espanyol. Fonts de Moncloa han confirmat que Iglesias ha trucat el president espanyol que "li ha donat les gràcies per la informació".

Per la seva banda, després de l'1-O Puigdemont ja ha apel·lat a la mediació internacional per resoldre el conflicte.