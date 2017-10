Forcadell: «Suspendre plens que no estan ni convocats és la nova oferta de diàleg»

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha lamentat que la "nova oferta de diàleg" sigui suspendre plens que no estan ni convocats. D'aquesta manera, ha reaccionat a través de Twitter a la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de suspendre el ple de dilluns que ve en admetre a tràmit un recurs del PSC. Segons fonts de la presidència del Parlament, tot i que la Junta de Portaveus havia aprovat convocar el ple i la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per explicar les conseqüències de l'1-O, el ple encara no s'havia convocat formalment. En aquesta mateixa línia, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha afirmat en una piulada que almenys ell no ha rebut la convocatòria del Parlament. "Quina eficàcia", afegeix el conseller referint-se al TC.

Segons fonts de la presidència del Parlament, la decisió del TC demostra de nou que és un "tribunal polititzat i absolutament deslegitimat". "L'objectiu de la presidenta i de la majoria de la Mesa és el de garantir i preservar la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats. Així ho ha fet sempre i així ho continuarà fent", afegeixen aquestes mateixes fonts.