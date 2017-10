Detingut un violador després de publicar fotos de la víctima

La policia alemanya ha detingut el presumpte violador d'una nena de quatre anys després d'haver difós fotos de la víctima com a últim recurs per arribar fins a l'agressor, que havia penjat imatges dels abusos sexuals en l'anomenada «xarxa fosca», va informar ahir la Fiscalia de Frankfurt.

La publicació de les fotografies de la nena va ser ordenada per un jutjat davant la impossibilitat de continuar amb les investigacions, ja que l'home era «extremadament caut» i no hi havia cap imatge d'ell que permetés la seva identificació. Les fotos de la nena van permetre arribar al sospitós que, segons va informar ahir la policia, «no era un desconegut per la família de la víctima».