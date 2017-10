Robles (PSOE): «no necessitem més mediadors que nosaltres»

La portaveu del PSOE, Margarita Robles, ha remarcat que el seu partit "no acceptarà mai un trencament de la legalitat i dels principis bàsics de l'estat de dret". Ho ha fet durant la compareixença del president espanyol, Mariano Rajoy, per parlar de les conseqüències de l'1-O. Robles ha assegurat que ara és "l'hora de fer política en majúscules" i ha afirmat que tot debat s'ha de cenyir al "marc constitucional". En aquest sentit, ha tancat la porta a qualsevol mediació, tal i com proposa el Govern. "No necessitem més mediadors que nosaltres que som els representants de la sobirania popular", ha manifestat. Per això, ha convidat a totes les forces polítiques a sumar-se a la comissió d'estudi per reformar la Constitució, impulsada pel PSOE i que compta amb el suport del PP. "Que vingui tothom, també Puigdemont i els representants del Parlament, que vinguin a explicar el seu projecte", ha avançat Robles, que creu que l'objectiu final ha de ser una reforma de la Constitució.

Durant el seu discurs, Robles ha assegurat que el PSOE "no accepta" res del que va passar al Parlament a partir dels dies 6 i 7 de setembre amb l'aprovació de la Llei del referèndum i transitorietat jurídic. "No tenen cap suport ni en el dret internacional, no podem acceptar res del que va passar a continuació", ha manifestat Robles, que afirma que no "acceptaran cap pronunciament unilateral". Tot i fer suport al PP en la defensa de la Constitució i l'estat de dret, Robles li ha retret que no hagi fet cap "autocrítica" en el seu discurs i li ha recordat el recurs d'inconstitucionalitat a l'estatut l'any 2010, la reforma del TC o la "judicialització d'alguns temes". Així mateix, també ha criticat que el govern espanyol hagi enviat les forces i cossos de seguretat a Catalunya "en unes condicions precàries":