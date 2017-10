May no diu què votaria ara en una consulta pel Brexit

La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va guardar silenci ahir en ser qüestionada sobre com votaria si hi hagués un altre referèndum per al Brexit, i va respondre que no contesta «preguntes hipotètiques».

La cap del govern, que va votar a favor de la permanència a la Unió Europea (UE) en el referèndum de l'any passat, es va negar fins a tres vegades a respondre a la pregunta quan va ser entrevistada per la ràdio britànica LBC, segons recollien ahir els mitjans locals.

«Jo vaig votar en el seu moment per la permanència per bones raons, però les circumstàncies canvien. Sóc la primera ministra que ha d'assegurar que compleix amb el Brexit per a la població britànica», va contestar May quan el presentador insistia en la mateixa qüestió.

Davant la negativa a una resposta concreta i la insistència del locutor, la primera ministra va dir: «Puc estar asseguda aquí i podria dir que encara votaria per la permanència o que votaria per la retirada només per donar-li una resposta a la seva pregunta».

«Seré oberta i honesta amb vostè. El que vaig fer l'última vegada va ser observar-ho tot i treure la conclusió, i aquesta vegada faria exactament el mateix», va afegir la líder conservadora. «Però no tindrem un altre referèndum i això és absolutament crucial», va remarcar la cap del govern.

Després de conèixer-se l'opinió de la política, l'euròfob i exlíder del Partit de la Independència del Regne Unit (UKIP) Nigel Farage es va preguntar, a través del seu compte de la xarxa social Twitter, «com Theresa May pot negociar el Brexit si no creu en ell?».

A més, segons recullen els mitjans, May va insistir que el govern no té intenció de «treure» els comunitaris que viuen al Regne Unit però que «caldria veure» què passa si no s'arriba a un acord com a part de la retirada del país del bloc europeu.

Londres i Brussel·les mantenen actualment la cinquena ronda de la primera fase de les negociacions sobre la retirada britànica i, d'aconseguir-se progressos, sobretot sobre la factura que haurà de pagar el Regne Unit per la seva sortida, ambdues parts passaran a la segona fase sobre la seva futura relació.

En aquest aspecte, May, va dir ahir al Parlament que el Regne Unit i la Unió Europea estan «molt a prop» d'arribar a un acord sobre la situació dels ciutadans comunitaris després del Brexit.

En la sessió setmanal de preguntes a la primera ministra a la Cambra dels Comuns, May va reiterar que el govern britànic vol que els comunitaris que resideixen al Regne Unit puguin quedar-se una vegada que el país es retiri de la UE al març del 2019.

Però va aclarir que, en cas que no hi hagi pacte amb el bloc europeu, llavors Londres haurà de fer «acords» amb els diferents països, no només sobre els comunitaris que resideixen al Regne Unit, sinó sobre els britànics que són a la Unió Europea.

S'estima que uns 3,1 milions de ciutadans europeus viuen al Regne Unit mentre que uns 900.000 britànics resideixen a diferents països del bloc europeu.