El programa #aquiproubullying suma 140 centres d'ensenyament obligatori de tot Catalunya

Un total de 140 centres que imparteixen ensenyaments obligatoris han estat seleccionats per al nou programa d'innovació pedagògica impulsat pel departament d'Ensenyament #aquiproubullying. És una campanya de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament entre iguals que posa al centre l'alumnat com a «agent actiu» en la lluita contra el fenomen. El 75% dels centres seleccionats són centres públics, i el 65% d'aquests són centres de secundària. El 25% restant són centres privats concertats. Segons l'enquesta de convivència, l'assetjament ha disminuït, entre el 2011 i el 2016, un total de 0,5 punts, però ha augmentat l'ús de mitjans digitals, una situació que incrementa la intensitat del procés i també el patiment dels afectats.

El programa #aquiproubullying, creat per Ensenyament la primavera passada, té una durada de dos cursos. Durant el primer curs els centres rebran la formació i l'acompanyament necessari per elaborar un projecte de centre específic que implementaran durant el segon curs, 2018-2019. Per formar part del programa només calia tenir el suport del 70% dels membres del consell escolar. Els centres seleccionats assumeixen el compromís de desenvolupar el projecte per prevenir i aturar l'assetjament escolar, per contribuir a la millora de la convivència al centre. La participació activa dels alumnes és un dels elements estratègics del programa.