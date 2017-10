Queden 15 incendis actius a Galícia amb risc per a la població

D'entre la trentena d'incendis forestals que cremen a Galícia aquest dilluns al vespre, un total de quinze encara comporten risc real per a la població local. Segons la Xunta, fins ara s'ha pogut desactivar l'alerta pels focs de Baiona (Pontevedra), Friol (Lugo) i Gondomar ( Pontevedra).

La província de Lugo manté en alerta per risc per a la població els focs de Noceda i Donís, a Cervantes, i el de Chavaga, a Monforte de Lemos.

A la província de Pontevedra continuen també en aquesta situació d'alerta un total de cinc dels sis incendis, que inclouen els de Ponteareas -que va començar a Padróns- com el més rellevant, després d'estendre als municipis de Redondela, Soutomaior i Pazos de Borbén -a Nespereira-, amb 1.500 hectàrees de superfície cremada.

Els focs de Salvaterra de Miño, a Pesqueiras, prop de Castelo, i d'As Neves, a la parròquia homònima, al costat del de Paredes, també posen en risc la població de la zona.

Ourense és la província que comptabilitza més incendis amb perill per a la població, amb un total de vuit en el denominat nivell dos d'alerta.

Aquests incendis són els de San Cristovo de Cea, en Oseira, per proximitat a Pieles; un altre a Baños de Molgas, a Betán, per proximitat a Nevoeiro; un tercer a Chandrexa de Queixa, a Chaveán, per proximitat a Vilamaior, al veí municipi de Castro Caldelas; un altre a Paderne d'Allariz, a la parròquia de Cantona; un a Lobios, en Arauxo; a més dels de Gudiña i Boborás.

Quatre víctimes mortals



Un total de quatre persones han mort pel incendis -uns 80 en total- registrats des d'aquests diumenge a Galícia. Els dos primers cossos els van trobar els Bombers a l'interior d'un vehicle calcinat en una carretera de Nigrán, Pontevedra.

A aquestes dues morts se sumen la d'un home de 78 anys veí de Carballeda de Avia (Orense), que va perdre la vida a casa seva quan intentava salvar la vida dels seus animals i la d'un veí de 70 anys de Sant Andrés de Comesaña que va caure d'una altura mentre intentava apagar les flames de la seva casa i de la de la seva veïna amb una mànega.