Mor un nen de 3 anys ofegat en una piscina a Cambrils

Un nen de 3 anys va morir ofegat aquest dimarts a la tarda en caure en una piscina particular a Cambrils, a la partida de les Comes. El SEM va rebre l'avís a les 18:15h. Els equips mèdics van intentar reanimar el petit i es va activar un helicòpter medicalitzat, per un possible trasllat de l'infant, però ja no es va poder fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra. En no tractar-se d'una mort natural, sinó accidental, els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes i certificar l'ofegament.