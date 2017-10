24 premis Nobel criden a la «mediació i negociació» per desfer «l'empat actual» entre Catalunya i Espanya

24 premis Nobel de diverses disciplines han redactat una 'Carta oberta a Espanya i Catalunya' en la qual fan una crida a la "mediació i negociació" per desfer "l'empat actual" entre Catalunya i Espanya. Com ja van fer 8 premis Nobel de la Pau en una carta el 8 d'octubre, ara els 24 noms també subratllen que cap de les dues parts està "lliure d'errors" en un conflicte que, al seu parer, no va començar amb el referèndum de l'1 d'octubre i les càrregues policials, sinó "fa set anys amb la invalidació pel Tribunal Constitucional de l'Estatut d'autonomia del 2010 aprovat pel Congrés espanyol".

A la carta, que també han enviat a la Comissió Europea, els Nobel lamenten que el govern estatal ha fet "poc" per solucionar el conflicte, i afegeixen que "mai" haurien pogut "predir" les mesures "extremes i inútils" que "emanen de Madrid" en resposta al referèndum. Així, denuncien les "escenes de brutalitat policial, la violència i l'ús de bales de goma contra el poble de Catalunya", que "no haurien esperat en l'Espanya d'avui". També se sumen a les condemnes que han fet "líders d'arreu del món" i tot i que valoren "el perdó" que el govern d'Espanya "li va demanar a Catalunya", consideren que és un pas "molt petit" i alerten que queda "molt per fer".

Els signants del text no entren a valorar qüestions constitucionals, però creuen que les democràcies "madures" poden buscar "diverses formes de permetre la llibertat d'expressió". I en aquest sentit recorden els exemples de Quebec o d'Escòcia, regions que, d'altra banda, continuen formant part del Canadà i del Regne Unit després que el 'no' s'imposés en ambdós referèndums d'autodeterminació acordats amb els governs centrals respectius.

Per això consideren que les "respostes violentes per part d'un govern central" als "desitjos de llibertat d'expressió" d'una ciutadania "únicament augmenten més l'hostilitat i creen descontent o no existia prèviament".

Finalment, els vint-i-quatre Nobel, entre els quals n'hi ha deu de la Pau, sis de Medecina, quatre de Química, dos de Literatura, un de Física i un d'Economia, donen suport a les crides de mediació i negociacions "cap a una resolució pacífica de l'empat actual entre el govern espanyol i Catalunya". I alerten: "Un poble que se sent reprimit rara vegada desapareix silenciosament en la nit".