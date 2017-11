Un detingut a Sagunt per captar combatents per a l'Estat Islàmic

La policia espanyol ha detingut aquest dilluns a Sagunt un home de 47 anys, de nacionalitat marroquina i en situació irregular, per captar combatents perquè s'unissin a l'Estat Islàmic. Segons el Ministeri de l'Interior, va convèncer un jove de 26 anys de la localitat perquè viatgés a l'Iraq, on posteriorment va cometre un atemptat suïcida que va acabar amb la vida de 33 persones.

El jove, també de nacionalitat marroquina, va viatjar a l'Iraq el novembre del 2014 i un mes i mig després va perpetrar l'atac amb un camió bomba, que també va causar desenes de ferits. Segons el Ministeri d'Interior, el detingut forma part de l'aparell de captació del DAESH i duia a terme tasques d'adoctrinament i un "potent instigador" perquè aconseguir que els seus seguidors cometessin atacs suïcides.

Mentre van compartir el temps a Sagunt, el jove dormia de manera habitual a casa del detingut, que li subministrava propaganda de manera "incessant" a favor del grup terrorista. Després de protagonitzar comentaris d'exaltació per la mort del jove, l'home va continuar amb la seves tasques de reclutament amb les persones del seu entorn, amb qui es reunia sota mesures estrictes de seguretat. A més, actuava com a referent a Internet i els oferia continguts reservats d'Estat Islàmic a més d'ajudar-los a eliminar qualsevol pista a la xarxa per evitar se detectats per la policia.

El detingut, d'altra banda, mostrava una actitud aïllada i no es relacionava amb persones que no professessin la religió en els mateixos termes, segons fonts policials.

L'operació, que continua oberta, està dirigida pel Jutjat d'instrucció número 1 de l'Audiència Nacional i en coordinació amb la Fiscalia.