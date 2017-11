Manuel Valls diu que la justícia belga hauria de lliurar Puigdemont

L´exprimer ministre francès Manuel Valls ha dit en una entrevista a ´Onda Cero´ que "no entendria" que la justícia belga es negués a lliurar el president Carles Puigdemont a la justícia espanyola. Valls ha afirmat que "no es pot parlar d´un espai judicial europeu i negar el lliurament" i ha defensat "la cooperació entre les democràcies en un Estat de dret".

Malgrat que ha remarcat que la qüestió catalana "és un afer espanyol", Valls ha assegurat que "els dirigents europeus han trigat massa" a reaccionar-hi i que "haurien d´haver parlat abans i haver dit als catalans que la idea de la independència era un carrer sense sortida i que no hi havia futur" perquè "Catalunya no estaria ni a la Unió Europea ni a la zona euro". A més, l´exprimer ministre francès ha confirmat que "d´una manera o d´una altra" participarà en la campanya electoral catalana perquè considera que és "un debat essencial per a Catalunya, per a Espanya i sobretot per a Europa".

Preguntat sobre si els dirigents europeus creuen que a l´Estat no hi ha garanties democràtiques o jurídiques, Valls ho ha negat i ha dit que "a França tothom sap que Espanya és una democràcia i que la seva constitució és una de les més democràtiques i avançades". "No es pot parlar ni de dictadura ni de policia franquista ni de presos polítics", ha dit. Sobre l´actuació de la justícia espanyola, l´exprimer ministre francès ha apuntat que "des de la seva independència, reacciona com ha de reaccionar".

Valls ha assenyalat que "com a fill de català" creu que "és molt greu tot el que està passant a Catalunya". Segons l´exprimer ministre francès, l´actual situació política a Catalunya és el més "greu" que ha passat a Espanya "des de la mort de Franco". "Els independentistes han creat una situació molt greu", ha reiterat. Tanmateix, l´exprimer ministre francès ha apuntat que la qüestió catalana no només afecta Espanya, sinó que també crea una "situació molt per a Europa".

L´exprimer ministre francès ha defensat que "aquells que estimem Espanya" han d´intervenir "en aquest debat" tant als seus països com a Espanya "per donar suport a la democràcia i a l´Estat de dret". A més, Valls ha reiterat que cal "donar suport al govern espanyol, a les forces polítiques i als intel·lectuals que donen suport a la unitat d´Espanya".

Valls també ha remarcat que entén el catalanisme perquè sempre ha representat "una obertura al món", però ha dit que els independentistes "s´han oblidat que la història pot ser tràgica".