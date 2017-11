La justícia dictamina que la vaga general convocada per a avui és legal i laboral

La sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar ahir suspendre la vaga general convocada per avui, tal com demanava Foment del Treball com a mesura cautelar. En una resolució emesa ahir al vespre, el Tribunal dictaminava així sobre la demanda de procediment col·lectiu interposada per la patronal. El TSJC va prendre aquesta decisió després d'escoltar durant gairebé una hora els representants de la Intersindical-CSC i de Foment del Treball. A la vista, també hi va participar el ministeri Fiscal. La magistrada va recordar que el dret de vaga és fonamental i no es va pronunciar sobre si la vaga és legal o il·legal.



En el seu escrit, la jutgessa indica que no és objecte del tràmit determinar l'adequació a la legalitat de la vaga, un aspecte que, en tot cas, «hauria de ser substanciat en un procediment ordinari». I si bé corrobora que la concurrència de «determinats indicis de frau o il·legalitat» poden comportar l'adopció de determinades mesures cautelars per «preservar els drets de les contraparts o els interessos públics», afegeix que no s'ha «d'obviar» que en aquest cas concret s'està parlant d'un «dret fonamental» com és el de vaga. I opina que no és una qüestió «irrellevant», en tant que «difícilment» es pot «pretendre» la prevalença de drets «merament ordinaris o particulars» per sobre d'un dret fonamental.



I afegeix: «perquè aquesta prevalença fos possible seria necessari (...) que la patronal actuant hagués provat o, almenys, indiciat, l'existència de greus conseqüències que poguessin coartar l'exercici de l'article 28.2 de la Constitució Espanyola. Res d'això és aquí observable, en tant que, en definitiva, allò que es pretén no és altra cosa que un pronunciament sobre la licitud de la vaga; qüestió aquesta que, com s'ha dit, és aliena a aquest incident».



La sala social de l'alt tribunal va rebre ahir al migdia el recurs presentat per la patronal contra la convocatòria d'aturada feta per la Intersindical-CSC, després que la sala contenciosa-administrativa rebutgés el recurs en no considerar-se competent. En la interlocutòria emesa ahir, els quatre magistrats de la sala Contenciosa-Administrativa recorden que Foment no impugna cap ordre administrativa concreta, com podria ser la que fixa els serveis mínims. També recorda que Foment no ha reclamat davant l'administració abans d'interposar el recurs judicial, com és obligatori en el cas de la jurisdicció contenciosa-administrativa, sinó que va plantejar una demanda de conciliació, com es fa en la jurisdicció social-laboral. De fet, admet que fa un mes la sala Social va rebutjar dictaminar sobre una altra vaga general, però assegura que «aquesta sala Contenciosa-Administrativa no pot compartir el criteri de la sala Social d'aquest mateix TSJC», i cita diversa jurisprudència i la llei que regula la jurisdicció social des del 2011. També intenta desmuntar alguns dels arguments de la sala Social per no posicionar-se.



Foment va presentar dilluns a última hora del matí una demanda de procediment col·lectiu perquè es declarés «il·legal» la vaga general. Foment va sol·licitar també mesures cautelars prèvies a la interposició de la demanda amb l'objectiu de «paralitzar la vaga».