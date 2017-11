Clam multitudinari a Barcelona per l'alliberament dels consellers cessats i els Jordis

Milers de persones omplen aquesta tarda de dissabte el carrer de Marina de Barcelona i el seu entorn en senyal de protesta per l'empresonament dels consellers del Govern de la Generalitat cessats per l'article 155 i de Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i Jordi Sànchez, president de l'ANC, les dues entitats que convoquen l'acte.

Tot i que l'hora oficial d'inici és les 5 de la tarda, ja des de força estona abans una munió de gent ha començat a omplir el carrer de Marina. És aquí on s'ha desplegat la pancarta amb lema de la manifestació: «Llibertat presos polítics». La capçalera ha d'avançar des de la cruïlla amb el passeig de Pujades i recorrerà el tram fins l'avinguda Icària.

La d'avui és una concentració, com les que han tingut lloc en les darreres setmanes, però, més multitudinària. La crida de les entitats independentistes a la manifestació hi és com en les grans ocasions, però l'organització no arriba al nivell de la de les diades. Perquè el model era un altre, i perquè s'ha disposat de molt poc temps per organitzar-ho i no s'ha pogut preparar tan detalladament.

Moure's amb transport públic



L'Ajuntament de Barcelona, per mitjà de xarxes socials, explicava ahir que aquesta tarda es reforça el metro, amb un dispositiu especial que vetllarà per la fluïdesa i la seguretat dels fluxos de passatge.

TMB recomana l'ús del transport públic per moure's per Barcelona, especialment el metro. Per tenir informació del metro, hi ha disponible el web de TMB i l'aplicació TMB App. La manifestació afecta fins a 24 línies d'autobús, incloent-hi el Barcelona Bus Turístic. Entre les 15 i les 21 hores aproximadament es produiran desviaments i limitacions de recorregut per mirar de mantenir la regularitat del servei fora de l'àmbit d'afectació en les línies regulars següents, segons ha explicat l'Ajuntament.