ERC obre les seves llistes a independents en llocs destacats

ERC té previst situar en llocs destacats de les seves llistes electorals per al 21D diversos independents, a més de consellers republicans que no són militants i líders d'altres formacions, com Antoni Castellà (Demòcrates) i Ernest Maragall (Moviment d'Esquerres).

El consell nacional d'ERC ja va confirmar dissabte que els fins ara consellers Raül Romeva i Antoni Comin -tots dos independents- figuraran en els primers llocs de la llista per Barcelona, mentre que Meritxell Serret serà la cap de llista per Lleida.

En la posició número 8 de la llista per Barcelona hi figurarà la jove escriptora Jenn Díaz, mentre que la quarta -si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declina concórrer als comicis- també seria per a independents, a més de la sisena i novena.

ERC reserva el lloc número 14 per a la catalana d'origen marroquí Najat Driouech, i també ocuparan llocs prominents amb possibilitat d'obtenir escó Antoni Castellà, Ernest Maragall, Assumpció Laïlla (Demòcrates), Fabian Mohedano (Avancem) i el sindicalista José Rodríguez "Trinitro".

Pel que fa als consellers empresonats o a Brussel·les, Raül Romeva ocuparà el lloc número 3 a la llista, i Toni Comin el número 7.

El diputat de JxSí d'ascendència marroquí -encara que nascut a Granollers (Vallès Oriental)- Chakir El Homrani també figurarà a la llista barcelonina d'ERC, i tancaran la candidatura de forma simbòlica l'historiador Pep Cruanyes (lloc 83) i el politòleg madrileny Ramon Cotarelo (lloc 85).

A la llista de Girona, tancarà la llista l'activista cultural i responsable de la Llibreria 22 de la capital gironina, Guillem Terribas.