Demòcrates vol Puigdemont de «president de la república» després del 21-D encara que sigui de forma simbòlica

Demòcrates de Catalunya ha proposat aquest dijous mantenir Carles Puigdemont com a "president de la República" després de les eleccions del 21 de desembre, tant si pot tornar a ser investit com si es manté a Brussel·les i no pot accedir ni a l´acta de diputat. La formació que lidera Antoni Castellà considera que si dels comicis surt una majoria independentista, s´ha de seguir "amb el Govern legítim", actualment destituït per l´Estat, amb part a la presó i la resta a Brussel·les. En aquest sentit, vol que Puigdemont sigui el candidat a president tant si la seva llista és la més votada com si ho és la d´ERC –amb qui Demòcrates ha decidit presentar-se el 21-D. Amb tot, si per la circumstància que fos, Puigdemont no pogués agafar la seva acta de diputat o ser investit formalment, Demòcrates proposa mantenir la seva "legitimitat" com a "president de la república", reconeixent-lo en el càrrec, i que el nou president de la Generalitat fes les funcions de primer ministre "despatxant" amb Puigdemont i exercint el seu càrrec d´acord amb els postulats i plantejaments que pactin.