Detenen un professor d'institut de Tremp per criticar l'acció policial durant l'1-O

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous un professor de l'Institut de Tremp per incitació a l'odi a les xarxes socials, segons ha avançat 'Pallars Digital' i ha confirmat ell mateix a l'ACN. El veí detingut, Manel Riu, ha explicat en declaracions a l'Agència que tres membres de la Guàrdia Civil l'han anat a buscar al matí a l'Institut, però que ell en aquell moment no hi era. Després han anat a casa seva i allà li han dit que els acompanyés a la caserna de Tremp. Hi ha anat en el seu cotxe acompanyat d'un dels agents. Un cop allà li han dit que estava detingut per un delicte d'odi a les xarxes socials. Riu, però, s'ha acollit al seu dret a no declarar, i ha estat deixat en llibertat després de signar uns documents al costat del seu advocat. Ara preveu que el citarà un jutge d'instrucció.

Segons ha explicat Riu, els agents li han preguntat si va fer alguna publicació a les xarxes socials el 7 d'octubre. Però en tot cas afirma que no ha pogut veure posts de Facebook o tuits concrets, i que la denúncia és "genèrica". Entén que a la documentació que es farà arribar al jutge sí hi seran.

En tot cas, Riu afirma que ha fet una "crítica forta" als cossos i forces de seguretat de l'Estat i al govern espanyol en algunes d'aquestes publicacions. I afirma que el "nivell de violència" que van exhibir Guàrdia Civil i Policia Nacional l'1 d'octubre li va fer dir que "s'havien comportat de manera salvatge, inhumana". I ha afegit: "Ho he dit jo com ho ha dit tanta gent".