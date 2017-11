Mor el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha mort als 66 anys a l'Argentina. Estava ingressat en una clínica de Buenos Aires per una infecció generalitzada que li havia afectat un ronyó. "Descansi en pau José Manuel Maza. Un extraordinari jurista i servidor públic. La justícia i el dret perden un dels seus més destacats professionals", ha confirmat a través de Twitter el ministre de Justícia, Rafael Catalá.

"Ha mort el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. El meu reconeixement i agraïment per una vida de treball al servei de l'Estat. El meu sentit condol a la família, amics i companys. Descansi en pau", ha afegit a la mateixa xarxa social el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.

Maza havia viatjat a l'Argentina per participar a l'assemblea general ordinària de l'Associació Iberoamericana de Ministeris Públics (AIAMP), del 15 al 17 de novembre, i on ha estat nomenat nou secretari executiu de l'AIAMP. Segons les mateixes fonts, el fiscal general de l'Estat es va començar a sentir indisposat fa un parell de dies i ahir els metges van aconsellar el seu ingrés hospitalari per ser atès "d'un procés d'infecció".

Una de les últimes aparicions públiques de Maza va ser el passat 30 d'octubre per informar que la Fiscalia s'havia querellat contra el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers del Govern per delictes de rebel·lió, sedició i malversació.