El TSJC torna el cas del 3% al jutge del Vendrell perquè Gordó ja no és diputat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat al jutge del Vendrell que investiga el cas del 3% –suposat finançament irregular de CDC– la peça oberta a l'exconseller Germà Gordó, després que hagi perdut la condició d'aforat en deixar de ser diputat.

En una resolució, el magistrat del TSJC Carlos Ramos declara la seva incompetència per prosseguir la investigació que va obrir a Gordó, el 22 de juny passat, i s'inhibeix a favor del titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, que des de l'any 2013 investiga el cas del 3%. El TSJC va acordar investigar Gordó el juny passat, quan era diputat al Parlament abans de la dissolució de la cambra acordada per l'aplicació del 155, després que la Fiscalia Anticorrupció el va situar com l'«aconseguidor» o «recaptador» de la trama del 3%, en supervisar la labor del tresorer del partit Andreu Viloca, imputat en la causa. En dissoldre's el Parlament el 27 d'octubre, la cambra ha certificat al TSJC que l'exconseller –que després de ser imputat va passar a ser diputat no adscrit– no forma part de la Comissió Permanent, per la qual cosa ja no és aforat.

Durant el gairebé mig any en el qual la causa oberta a Gordó ha estat en mans de l'alt tribunal català, Ramos ha interrogat un cop l'exdiputat, el 14 de setembre, en una sessió en la qual aquest va admetre haver-se reunit amb alguns dels empresaris investigats en la causa, encara que va al·legar que era la seva obligació per les seves responsabilitats a la Generalitat.