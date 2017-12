El Moianès manté la golejada independentista

El bloc independentista s'ha tornat a imposar al Moianès amb pràcticament vuit de cada deu votants (el 77 % del total). És un percentatge pràcticament idèntic al del 2015, però amb un nombre absolut més gran de vots: 6.579 respecte dels 6.287 de fa dos anys. De fet, els resultats d'ahir van fer créixer tots dos blocs fruit d'una participació més alta, si bé l'independentisme va incrementar la distància, encara que molt lleugerament. Va guanyar 292 vots davant els 285 vots que va incrementar l'unionisme.



Junts per Catalunya va ser el clar vencedor d'aquestes eleccions a la comarca, i es va imposar a tots deu municipis amb gairebé 4 de cada 10 votants. Els bons resultats d'aquesta formació, sumats als d'ERC (que ha estat la segona força també a tot arreu, amb un percentatge del 30 %), són la base del múscul independentista, amb mig miler més de vots que els que va obtenir la coalició de Junts pel Sí el 2015, en bona part traspassats de la CUP, que ahir va perdre un terç dels votants que havia tingut fa dos anys al Moianès, i ha passat a ser la quarta força, darrere de Cs.



El partit taronja ha estat l'altre gran triomfador d'aquestes eleccions al Moianès, després d'haver doblat els resultats del 2015 i situar-se com a tercera força en els municipis més grans com Moià i Castellterçol (també a Castellcir i Sant Quirze) i, per tant, també en el conjunt de la comarca. A la resta, la tercera força va ser la CUP. Si bé l'embranzida de Cs manté el partit encara a un terç dels vots d'ERC (que ha estat segona força), l'evolució del partit taronja en els dos darrers comicis al Parlament de Catalunya ha estat espectacular, tenint en compte que el 2012 va obtenir l'1,9 % dels vots (140 en total) i aquesta vegada ha pujat fins al 10,4 % (amb 890 votants).



Com ha passat en el conjunt de Catalunya, l'altra cara de la moneda en aquestes eleccions al Moianès ha estat el PP, que ha perdut més de la meitat dels vots que havia obtingut el 2015 i queda per sota dels 150, com a última força a la comarca. Pel que fa al PSC i CatComú-Podem es mantenen pràcticament igual que fa dos anys, amb un lleuger increment de vots en tots dos casos. Tanmateix, varien les seves posicions: el PSC es veu superat per Cs i baixa al cinquè lloc, mentre que CatComú-Podem es posa davant del PP.



Els resultats d'ahir van ser bastant uniformes en els deu municipis del Moianès. La suma de les tres formacions del bloc independentista es va imposar clarament a tot arreu i, com va passar en el conjunt de la comarca, va sortir reforçat respecte del bloc constitucionalista a Castellcir, Granera, Moià, Monistrol de Calders i Sant Quirze Safaja.