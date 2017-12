400 persones canten nadales a Manresa per l'alliberament dels «presos polítics»

Les nadales que es van cantar ahir a la plaça Major de Manresa no eren per celebrar les festes, sinó per protestar que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart , Oriol Junqueras i Joaquim Forn hauran de passar el Nadal a la presó. Unes 400 persones es van afegir a aquest acte, que també es va fer en altres poblacions.

A part de cançons típiques de Nadal, també es van cantar El cant dels ocells i L'estaca de Lluís Llach, seguit de crits de «llibertat». La majoria de persones que van participar a la cantada, que va adquirir més aviat dimensions de concentració, portaven llaços grocs, el color que s'ha utilitzat per demanar l'alliberament dels dirigents de les entitats catalanistes i els dos polítics empresonats.

A la plaça Major també hi havia les corals InCORdis, Lupulus i Eswèrtia, que es van afegir a la cantada. La darrera cançó era una versió de la cançó pop de Nadal Quan somrius, amb una lletra de protesta adaptada per Òmnium Cultural.