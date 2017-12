Les autonomies no compliran amb el límit de deute fins al 2037

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) creu que les comunitats autònomes no compliran amb el seu objectiu meta d'endeutament del 13% del PIB fins al 2037 i assenyala que els riscos per a la sostenibilitat són molt alts en algunes comunitats, com és el cas de Catalunya, Castella-la Manxa, Múrcia o la Comunitat Valenciana.

A l'Observatori de deute públic del tercer trimestre publicat ahir, l'AIReF assenyala que els riscos per a la sostenibilitat financera en el mitjà termini de les autonomies han disminuït al llarg del 2017 però romanen alts.

«L'elevat nivell de partida, proper al 25% del PIB, retarda el compliment del nivell de referència del 13% del PIB l'any 2037 a l'escenari neutral», afegeixen.

La imatge és dispar en funció de cada comunitat: Catalunya, Castella-la Manxa, Múrcia i la Comunitat Valenciana tenen un nivell de risc per a la sostenibilitat molt alt.

Dos esglaons per sota se situen Extremadura i Andalusia i, en tercer lloc, l'Aragó i les Balears, que presenten un nivell mitjà de risc.

Per la seva banda, Cantàbria i Castella i Lleó es troben en el nivell de risc lleugerament baix, de la mateixa manera que Astúries i Galícia.

Finalment, Navarra i la Rioja presenten riscos baixos per a la sostenibilitat, juntament amb les Canàries, Madrid i el País Basc, encara que cal tenir en compte que aquesta última, juntament amb Navarra, tenen un règim fiscal diferenciat de la resta.

Pel que fa als dies de treball per persona necessaris per pagar eltotal del deute regional, es preveu que el 2017, de mitjana, els habitants d'una comunitat autònoma necessitin 89 dies per amortitzar la totalitat del deute.

Les comunitats on es necessiten més dies per tal d'amortitzar el deute són la Comunitat Valenciana (151), Castella-la Manxa (133) i Catalunya (127), mentre que on fan servir menys jornades seria al País Basc (47), Madrid (52) i les Canàries (56).

De forma global, l'AIReF manté que el deute públic del global de les administracions públiques (local, autonòmica i estatal) no aconseguirà situar-se al 60% del PIB –que és l'objectiu marcat en la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera– almenys fins al 2035.

En el mitjà termini, l'AIReF assenyala que el camí del deute de les administracions públiques prevista en el Pla Pressupostari 2018 «pot considerar-se probable».