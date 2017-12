El discurs del rei s'emporta crítiques de Podemos i els independentistes, i lloances de PP, PSOE i Cs

PP, PSOE i Ciutadans van valorar positivament el discurs de Nadal del rei Felip VI, que va referir-se àmpliament a la situació que viu Catalunya, mentre que Podemos i els independentistes es van mostrar més crítics.

El sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va valorar la crida del monarca a la tranquil·litat i va assegurar que en el seu partit se senten molt satisfets del «lideratge de concòrdia i ambició de futur» que representa Felip VI. Casado va ressaltar el missatge «positiu i de confiança a Espanya» i va sumar-se a la crida del rei, que va dir que el proper govern de Catalunya «no torni a anar en contra de la llei ni contra la convivència».

Per la seva banda, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va veure «globalment positiu» el missatge del rei i va assegurar que els socialistes seguiran apostant per la convivència a Catalunya, pel diàleg, la concòrdia, el respecte i la legalitat.

Des de Ciutadans, el seu secretari general, José Manuel Villegas, va afirmar que «el discurs del rei representa la majoria dels espanyols orgullosos del projecte que ens ha permès conviure en democràcia» i va emplaçar als independentistes a que «tornin al marc legal de la Constitució i l'Estatut».

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, es va mostrar crític, en assegurar en un missatge a Twitter que Felip VI «abraça l'argumentari del PP» al no posar cares ni noms a la corrupció espanyola, i que, tot i haver canviat el to del dia 3-O, va assegurar que «Espanya no necessita reis, sinó serveis públics de qualitat, treball digne i diàleg». Seguint amb una línia crítica, el PNB va lamentar que el rei «segueixi ignorant» en el seu tradicional missatge de Nadal «la realitat» de les aspiracions nacionals existents al País Basc i Catalunya.

Pel que fa als partits independentistes, el portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) i diputat electe, Eduard Pujol, va afirmar que el missatge del rei «va tornar a ser el del rei del 155», ja que sembla que el monarca «se sent més còmode apel·lant a la repressió de l'1 d'octubre que no a la voluntat expressada en les eleccions». Al seu torn, el diputat d'ERC i portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, va dir que «cal respectar aquesta voluntat –dels electors–, que no és cap altra que fer una república».