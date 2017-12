Rajoy i Rivera es reuneixen a La Moncloa per abordar la situació a Catalunya després del 21-D

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera s´han reunit aquest dijous durant una hora i mitja a La Moncloa per abordar la situació a Catalunya després de les eleccions del 21D, segons informen fonts de Ciutadans. Tots dos han fet balanç de la situació política que deixen aquests comicis, on malgrat la victòria del partit de Rivera –i l´enfonsament del de Rajoy- els constitucionalistes no sumen majoria absoluta. Segons aquestes fonts, la trobada s´emmarca en les reunions ordinàries que tots dos mantenen en els últims mesos , i ha servit per fer un "balanç de la situació política, especialment a Catalunya, després de les eleccions del 21D que" –remarquen des del partit taronja- "va guanyar Ciutadans". Les mateixes fonts apunten que Rajor i Rivera han coincidit en la necessitat que el futur govern de Catalunya "respecti la Constitució i compleixi les lleis" per "recuperar la convivència". A més, han coincidit a assenyalar que l´aplicació de l´article 155 fins que es constitueixi el nou govern de Catalunya és una "garantia d´accés als serveis públics de tots ls catalans".

D´altra banda, tots dos han parlat de la necessitat d´abordar de forma urgent el nou sistema de finançament durant el 2018 "per donar solució als problemes de les CCAA respecte al manteniment dels serveis públics". Rivera també ha recordat al president espanyol la necessitat de complir els preacords sobre pressupostos al Congrés.

La trobada es produeix en un moment en què tan el PP com el PSOE han incrementat la pressió a la cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas, perquè obri contactes per explorar una investidura, malgrat la negativa del partit de Rivera a iniciar moviments adduint que la majoria absoluta independentista fa inviable qualsevol alternativa.

Les pressions sobre Arrimadas han anat de la mà del portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, i el secretari d´Organització del PSOE, José Luis Ábalos. Tots dos han recordat a Arrimadas que com a partit guanyador té la responsabilitat d´intentar formar un govern alternatiu a l´independentisme i l´han acusat de defugir la seva obligació.