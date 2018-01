Investiguen una diputada alemanya per un comentari racista a Twitter

La Policia d'Alemanya ha rebut centenars de denúncies després que una diputada del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya (AFD) critiqués les «hordes de musulmans violadors» a través de Twitter, fet que ha provocat una investigació per tractar-se d'un possible delicte d'odi.

Segons va informar ahir el fiscal general, Ulf Willuhn, la Fiscalia de Colònia s'ha fet càrrec del cas i està investigant el comentari de Beatrix von Storch, que va criticar el tuit d'any nou de la Policia, escrit en àrab, així com en alemany, francès i anglès.

«Què dimonis està passant en aquest país? Per què un missatge oficial de la Policia en àrab?», va preguntar von Storch, que va continuar dient que la Policia estava tractant d'«apaivagar» el que ella descriu com «hordes de musulmans violadors». Twitter va bloquejar el compte de von Storch durant 12 hores per violar la normativa de la xarxa social, que no permet que es publiquin continguts racistes.

La Policia de Colònia va expressar sorpresa davant l'enrenou del seu missatge de Cap d'Any. Segons va informar un portaveu del cos, és una pràctica habitual tuitejar en diversos idiomes esdeveniments importants, com partits de futbol, concerts i manifestacions. Willuhn va dir que la immunitat política de què gaudeix von Storch haurà de ser suspesa abans que la investigació pugui continuar. Va afegir que la Fiscalia està investigant si el tuit de von Storch viola la nova llei sobre el discurs de l'odi a Alemanya, que ha entrat en vigor l'1 de gener.