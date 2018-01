Per què diuen "El Chicle" a l'assassí de Diana Quer?

"El Chicle". Rara és la persona que no hagi nomenat aquest malnom durant en els últims dies a tot l'Estat. Ha aparegut en totes les portades de diaris i de telenotícies, en les capçaleres dels butlletins de les ràdio i, de ben segur, ha estat teclejat nombroses vegades en el cercador de Google. Tothom anomena a "El Chicle", però ¿d'on procedeix aquest pseudònim de José Enrique Abuín Gey, el detingut pel "cas Diana Quer"?

Molt s'ha parlat de la vida i entorn de l'autor confés de la mort de la jove que va desaparèixer a A Pobla do Caramiñal (la Corunya), un vell conegut de les autoritats, a qui anomenaven per l'àlies de "El Chicle".

L'origen del seu nom ha donat lloc a tot tipus de debats i suposicions a les xarxes i fòrums d'internet: que si procedeix del fet que el seu voluminosos incisius semblen dos xiclets o si és perquè és "un home enganxós". Però tot això són meres conjectures o acudits.

La veritat és que hi ha dues teories amb certa fonamentació al respecte. D'una banda, que el malnom provingui dels seus suposats problemes de dicció en la parla quan era petit. Una cosa així com que pronunciava "com si tingués permanentment un xiclet a la boca".

L'altra teoria principal prové del passat com a mecànic d'"el Chicle". Segons la mateixa, en algun moment el sobrenom de José Enrique Abuín va haver de perdre l'accent, perquè en realitat li deien "Chiclé", en referència al dispositiu que regula el pas del combustible al carburador en alguns motors d'explosió. D'això s'ha fet ressò, per exemple, el diari gallec "El Progrés", que va recollir el testimoni d'una veïna de Rianxo, lloc on vivia l'ara empresonat. "El Chicle en diuen ara, però en realitat ell era conegut com Chiclé perquè va ser mecànic", va assegurar la mateixa.

Quin és l'origen real del malnom? ¿Un d'aquests dos, cap o una mica de tots dos? Certament, no sempre es recorda amb certesa d'on vénen els sobrenoms ...